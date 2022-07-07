В возрасте 82 года скончалась звезда фильма "Крестный отец" Джеймс Каан
Актер, наиболее известный по роли Сонни Корлеоне, скончался 6 июля
О смерти актера сообщила его семья.
"С большой грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявление любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать нашу частную жизнь в это тяжелое время", – говорится в сообщении на официальной сторонке Джеймса.
Джеймс Каан – уроженец Бронкса, наиболее известный своей ролью Сантино Корлеоне в "Крестном отце". Кроме того, он сыграл в картинах "Человек дождя", "Мизери" и "Догвилль".
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
34.44
Покупка 34.44Продажа 35.32
-
EUR
Покупка 35.04Продажа 36.37
- Актуальное
- Важное