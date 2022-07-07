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В возрасте 82 года скончалась звезда фильма "Крестный отец" Джеймс Каан

7 июля, 2022 четверг
22:02
Культура

Актер, наиболее известный по роли Сонни Корлеоне, скончался 6 июля

О смерти актера сообщила его семья.

"С большой грустью сообщаем вам о смерти Джимми вечером 6 июля. Семья ценит проявление любви и искренние соболезнования и просит вас продолжать уважать нашу частную жизнь в это тяжелое время", – говорится в сообщении на официальной сторонке Джеймса.

Джеймс Каан – уроженец Бронкса, наиболее известный своей ролью Сантино Корлеоне в "Крестном отце". Кроме того, он сыграл в картинах "Человек дождя", "Мизери" и "Догвилль".

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