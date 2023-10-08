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В возрасте 77 лет скончался британский сценарист и режиссер Теренс Дэвис

8 октября, 2023 воскресенье
12:02
Мир

Британский сценарист и режиссер 77-летний Теренс Дэвис скончался после кратковременной болезни. Он стал известен своей трилогией фильмов "Дети", "Мадонна с младенцем" и "Смерть и превращение"

Об этом сообщает BBC .

Британский сценарист и режиссер Теренс Дэвис, известный по таким фильмам, как "Дальние голоса, застывшие жизни" и "Тихая страсть", умер в возрасте 77 лет после непродолжительной болезни.

Он зарекомендовал себя трилогией фильмов "Дети", "Мадонна с младенцем" и "Смерть и превращение" в конце 1970-х и начале 1980-х годов.

Его последняя работа, драма Netflix "Бенедикт" с актером "Медленных коней" Джеком Лоуденом и Питером Капальди из "Доктора Кто" в главных ролях, исследует жизнь военного поэта Зигфрида Сассуна.

В 2016 году звезда "Секса в большом городе" Синтия Никсон сыграла поэтессу Эмили Дикинсон в фильме "Тихая страсть", который написал и срежиссировал Дэвис.

Он получил Приз международной критики Каннского кинофестиваля за фильм "Далекие голоса, застывшие жизни", основанный на его воспоминаниях о жизни в Ливерпуле в 1940-1950-х годах. Дэвис также говорил об этом фильме как об одном из самых личных для него, поскольку он рассказывает о его семье.

Среди других его фильмов - экранизация "Дома веселья" Эдит Уортон в 2000 году, где звезда "Сексуального образования" Джиллиан Андерсон сыграла светскую львицу Лили Барт, и экранизация пьесы Теренса Раттигана "Глубокое синее море" 2011 года с Рейчел Вайз в главной роли.

Справка : Дэвис родился и вырос в Ливерпуле, его работы часто имеют автобиографический элемент. В частности, в течение 10 лет Дэвис работал клерком в транспортной компании и бухгалтером в аудиторской фирме, прежде чем поступил в театральную школу в Ковентри в 1973 году.

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