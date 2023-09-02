В возрасте 76 лет скончался американский певец и автор песен Джимми Баффет
На 77-м году жизни скончался дважды номинированный на премию "Грэмми" американский певец и автор песен Джимми Баффет
Об этом информирует Reuters .
Отмечается, что Джимми Баффет ушел из жизни 1 сентября в окружении семьи и друзей.
"Джимми мирно умер в ночь на 1 сентября в окружении своей семьи, друзей, музыки и собак. Он прожил свою жизнь, как песня, до последнего дыхания, и многие будут скучать по нему", - говорится в сообщении в соцсетях музыканта .
Джимми Баффет сделал себе гастролирующее имя с фолк-кантри песнями по США в 1970-х годах, однако славу ему принесла "мелодичная песня с тропическим оттенком" "Margaritaville", которая стала хитом курортов и любимым треком многих для отдыха.
За свою жизнь Баффет выпустил 27 студийных альбомов, сыграл бесчисленное количество концертов, был лауреатом многочисленных премий кантри-музыки, основал звукозаписывающий лейбл Mailboat Records, а концепция "Margaritaville" превратилась в бренд, под которым существуют гостиницы, рестораны, блюда из замороженных креветок.
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