В возрасте 65 лет скончался четырехкратный обладатель Кубка Стэнли Босси

Об этом сообщаетNew York Islanders .



Точная причина смерти – неизвестна. В начале апреля сообщалось, что 65-летний Майк Босси находится на паллиативном лечении, предоставляемом тем, кто находится на последней стадии рака.



Канадец Майк Босси известен своими выступлениями за "Айлендерс" с 1977 по 1987 год. Хоккеист набрал 1126 очков в 752 матчах НХЛ. В составе сборной Канады хоккеист выиграл Кубок Канады-1984.



В 1991 году Босси был включен в Зал хоккейной славы в Торонто. В 2017 году попал в список 100 лучших хоккеистов в истории НХЛ. Четыре раза выигрывал Кубок Стэнли.

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