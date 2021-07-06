В возрасте 59 лет скончался глава Госводагентства Валентин Шлихта
В возрасте 59 лет скончался глава Государственного агентства водных ресурсов Украины Валентин Шлихта
Об этом сообщила пресс-служба агентства.
"Госводагентство с грустью сообщает, что глава агентства Валентин Шлихта сегодня преждевременно ушел из жизни. Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги - мудрого и порядочного руководителя", - говорится в сообщении.
Причину смерти не указывают. Прощание состоится 07.07.2021г. в 13:00 в пгт. Ровно, ул. Энергетиков, кладбище "Молодежное".
Правительство назначило Валентина Шлихту главой Государственного агентства водных ресурсов 8 июля 2020 года.
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