В возрасте 59 лет скончался глава Госводагентства Валентин Шлихта

Об этом сообщила пресс-служба агентства.

"Госводагентство с грустью сообщает, что глава агентства Валентин Шлихта сегодня преждевременно ушел из жизни. Водная отрасль потеряла опытного и высококвалифицированного специалиста, а коллеги - мудрого и порядочного руководителя", - говорится в сообщении.

Причину смерти не указывают. Прощание состоится 07.07.2021г. в 13:00 в пгт. Ровно, ул. Энергетиков, кладбище "Молодежное".

Правительство назначило Валентина Шлихту главой Государственного агентства водных ресурсов 8 июля 2020 года.