В возрасте 56 лет скончался экс-фронтмен группы Smash Mouth Стив Харвелл

Об этом пишет Variety.

Харвелл умер в своем доме в городе Бойсе в США.

"Стива следует помнить за его непоколебимую сосредоточенность и страстную решимость достичь вершин как поп-звезда. И тот факт, что он достиг этой почти невозможной цели, имея очень ограниченный музыкальный опыт, делает его достижения еще более важными. Единственными его инструментами были безудержный шарм и харизма, его бесстрашные безрассудные амбиции и его ккинг сайз ахон (музыкальный инструмент – ред.). Стив жил на 100% полной жизнью. Ярко горел во вселенной, прежде чем сгореть", - прокомментировал смерть певца менеджер Харвелла Роберт Хейс.

В течение последнего десятилетия Харвелл, долго боровшийся со злоупотреблением алкоголем, также страдал от ряда заболеваний, повлиявших на его двигательные функции, речь и память, что все больше влияло на его выступления. В октябре 2021 года, после концерта в Нью-Йорке, где певец был в состоянии алкогольного опьянения и угрожал зрителям, он объявил о своем выходе из Smash Mouth из-за проблем со здоровьем.

"С детства я мечтал стать рок-звездой, выступая перед аншлагавыми аренами, и мне посчастливилось осуществить эту мечту. Для моих товарищей по группе, для меня было честью выступать с вами все эти годы, и я не могу вспомнить никого другого, с кем бы скорее отправился в это дикое путешествие", - сказал он.