Об этом сообщает Бомбардир .

Пока о причинах смерти Шкапенко ничего не известно.

Он выступал за "Динамо" с 1992 по 1998 год и стал с киевлянами шестикратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка страны.

Павел Шкапенко начинал карьеру в запорожском "Металлурге". Также выступал за киевский ЦСКА и российские "Уралан", "Торпедо", "Томь", "Шинник" и "Кубань". Полузащитник сыграл 10 матчей за сборную Украины.