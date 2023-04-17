Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Спорт В возрасте 50 лет скончался экс-футболист "Динамо" Павел Шкапенко

В возрасте 50 лет скончался экс-футболист "Динамо" Павел Шкапенко

17 апреля, 2023 понедельник
11:19
Спорт

На 51-м году жизни скончался бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко

Об этом сообщает Бомбардир .

Пока о причинах смерти Шкапенко ничего не известно.

Он выступал за "Динамо" с 1992 по 1998 год и стал с киевлянами шестикратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка страны.

Павел Шкапенко начинал карьеру в запорожском "Металлурге". Также выступал за киевский ЦСКА и российские "Уралан", "Торпедо", "Томь", "Шинник" и "Кубань". Полузащитник сыграл 10 матчей за сборную Украины.

Сборная Украины
Читайте также:
Луїс Інасіо Лула да Сілва
16 апреля, 2023 воскресенье
Президент Бразилии заявил, что причиной войны в Украине стали "решения, принятые двумя странами"
15 апреля, 2023 суббота
В Нидерландах беженцы из Украины вышли на протест с требованиями лучших условий проживания
ЧВК «Вагнер»
17 апреля, 2023 понедельник
Несмотря на напряжение с минобороны РФ, вагнеровцев усиливают современными средствами для захвата Бахмута, - ISW
Киев
+11°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.43
    Покупка 37.43
    Продажа 38.25
  • EUR
    Покупка 40.74
    Продажа 41.71
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, понедельник
17 апреля
12:05
OPINION
Не воскресе, бл*, не воскресе
12:03
Украинская баскетболистка впервые стала победительницей Евролиги
11:44
Обновлено
В Раде не исключают, что в будущем повестки будут посылать через Дию. В Минцифре опровергли такие планы
11:38
Резников извинился за сравнение потерь ВСУ с количеством жертв землетрясения в Турции
11:21
Украина начала экспортировать электроэнергию в Словакию
11:02
В Швеции стартуют самые большие за четверть века военные учения, Украина – среди участниц
10:57
Путин указал Шойгу приоритетное направление применения вооруженных сил РФ
10:44
Враг обстрелял пограничье Сумщины и Черниговщины из минометов и гранатомета
10:37
"Знает узкий круг лиц": Данилов прокомментировал утечку данных о контрнаступлении ВСУ
10:23
Верещук разъяснила алгоритм забора генетического материала у военных
10:16
Инфографика
Курс валют в Украине на 17 апреля: цены в обменниках
10:08
Эксклюзив
Решение о запрете импорта зерна из Украины связано с парламентскими выборами в Польше, - замглавы Всеукраинского аграрного совета
10:04
OPINION
"Чертовая дюжина" Путина
10:03
Словакия заявила, что передала Украине все 13 анонсированных истребителей МиГ-29
09:52
Россия может спровоцировать техногенную катастрофу, атакуя объекты атомной энергетики, - Игнат о важности получения самолетов F-16
09:45
Минобороны Британии: для разминирования Украины может понадобиться десятилетие
09:33
Обновлено
Враг нанес удар по Запорожской области: повреждены дома и автомобили, пострадал мужчина
09:21
В Луганской области оккупанты составляют списки владельцев российских паспортов, чтобы передать данные в "военкоматы"
09:19
В Украине количество детей, погибших от рук российских военных, возросло до 470
09:06
Обновлено
Боевые действия в Судане: погибли 97 гражданских и десятки военных
08:54
На Пасху россияне повредили по меньшей мере 11 домов и домовладение в Харьковской области, произошли возгорания
08:47
США, Япония и Южная Корея начали учения по противоракетной обороне
08:37
В Казахстане в результате взрыва газового баллона обрушился подъезд: есть погибший и пострадавшие
08:21
Путин не достигнет своих целей в Украине из-за решимости G7, - Бербок
08:09
Враг выпустил 170 снарядов по Херсонской области за прошедшие сутки
08:02
OPINION
Институтуции важны, но более важны люди, которые их создадут
07:58
Инфографика
Россия потеряла за сутки в Украине 590 военных, 8 дронов, 3 танка и средство ПВО
07:49
Резников заявил, что после победы планирует уйти в отставку
07:33
В Буркина-Фасо неизвестные с оружием напали на военных: 40 убитых и 33 раненых
07:17
Итальянская береговая охрана спасла около 600 мигрантов в Средиземном море
06:59
G7
Пять стран G7 создали альянс для вытеснения РФ с международного рынка ядерной энергии
06:48
РФ активно применяет оперативно-тактическую и армейскую авиацию на 4 направлениях, ВСУ отразили 60 атак
06:29
SpaceX впервые отправит в космос полностью интегрированный корабль Starship
06:10
Несмотря на напряжение с минобороны РФ, вагнеровцев усиливают современными средствами для захвата Бахмута, - ISW
05:48
Боевиков ИГИЛ подозревают в убийстве 30 человек в Сирии
05:26
В Белгороде произошли пожары на гражданских объектах: росСМИ говорят о перебоях со светом
01:52
Антониу Гутерреш
Генсек ООН призвал привлечь к ответственности виновных в гибели его подчиненных в Судане
01:29
В Праге пророссийская партия провела антиправительственную демонстрацию
00:11
катастрофа самолета МАУ в Иране
В Иране вынесли приговоры 10 военнослужащим по делу о сбитии самолета МАУ
2023, воскресенье
16 апреля
23:26
Суд Хорватии откажет пяти чеченским беженцам в политическом убежище
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV