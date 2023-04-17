В возрасте 50 лет скончался экс-футболист "Динамо" Павел Шкапенко
На 51-м году жизни скончался бывший футболист киевского "Динамо" и сборной Украины Павел Шкапенко
Об этом сообщает Бомбардир .
Пока о причинах смерти Шкапенко ничего не известно.
Он выступал за "Динамо" с 1992 по 1998 год и стал с киевлянами шестикратным чемпионом Украины и трехкратным обладателем Кубка страны.
Павел Шкапенко начинал карьеру в запорожском "Металлурге". Также выступал за киевский ЦСКА и российские "Уралан", "Торпедо", "Томь", "Шинник" и "Кубань". Полузащитник сыграл 10 матчей за сборную Украины.
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