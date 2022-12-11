В возрасте 41 года умер журналист, бывший спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский
Не стало украинского журналиста и общественно-политического деятеля, участника Революции Достоинства Артема Скоропадского
Об этом сегодня, 11 декабря 2022 года, известила на фейсбуке его супруга Елена Солодовникова.
"Умер вчера утром в реанимации. После долгой тяжелой желудочной болезни", - отметила она.
По словам жены Скоропадского, в последнее время тот активно занимался волонтерством, в том числе "многочисленным собранием для раненых, организацией автобусов с едой на фронт".
Погребение Скоропадского пройдет по православному обряду.
Смерть побратима подтвердил один из проводников "Правого сектора", спикером которого был в прошлом Артем, Андрей Тарасенко.
"Желание помочь друзьям, делу, борьбе, Украине двигало Артемом всю его жизнь. Во время великой войны он хотел мобилизоваться в ВСУ. Да кому же ты нужен со своими болячками? ...Украина потеряла своего родного сына. Мы все потеряли верного побратима и вторая", - написал Тарасенко.
Справка
Карьеру журналиста Артем Скоропадский начинал в Москве. Освещал акции протеста и деятельность оппозиции.
Интерес к Украине усилился у него с победой Оранжевой революции.
В 2005 году переехал в Киев. Выучил украинский язык, со временем с большим трудом получил украинское гражданство.
Кроме журналистики активно занимался столичной общественно-политической жизнью.
Являлся христианином. Содействовал независимости украинского православия от РПЦ.
В 2013-м стал пресс-секретарем "Правого сектора".
2017 год – по представлению ФСБ российский суд заочно арестовал Скоропадского.
2022 год - работал главным редактором журнала "Країна".
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