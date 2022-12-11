В возрасте 41 года умер журналист, бывший спикер "Правого сектора" Артем Скоропадский

Об этом сегодня, 11 декабря 2022 года, известила на фейсбуке его супруга Елена Солодовникова.

"Умер вчера утром в реанимации. После долгой тяжелой желудочной болезни", - отметила она.

По словам жены Скоропадского, в последнее время тот активно занимался волонтерством, в том числе "многочисленным собранием для раненых, организацией автобусов с едой на фронт".

Погребение Скоропадского пройдет по православному обряду.



Смерть побратима подтвердил один из проводников "Правого сектора", спикером которого был в прошлом Артем, Андрей Тарасенко.

"Желание помочь друзьям, делу, борьбе, Украине двигало Артемом всю его жизнь. Во время великой войны он хотел мобилизоваться в ВСУ. Да кому же ты нужен со своими болячками? ...Украина потеряла своего родного сына. Мы все потеряли верного побратима и вторая", - написал Тарасенко.



Справка

Карьеру журналиста Артем Скоропадский начинал в Москве. Освещал акции протеста и деятельность оппозиции.

Интерес к Украине усилился у него с победой Оранжевой революции.

В 2005 году переехал в Киев. Выучил украинский язык, со временем с большим трудом получил украинское гражданство.



Кроме журналистики активно занимался столичной общественно-политической жизнью.



Являлся христианином. Содействовал независимости украинского православия от РПЦ.

В 2013-м стал пресс-секретарем "Правого сектора".



2017 год – по представлению ФСБ российский суд заочно арестовал Скоропадского.

2022 год - работал главным редактором журнала "Країна".

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