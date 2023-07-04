В возрасте 100 лет умер Леон Готье – последний из французских коммандос, принимавших участие в высадке в Нормандии
Во Франции умер 100-летний Леон Готье – ветеран Второй мировой войны, последний из живых французов, участвовавших в высадке в Нормандии 1944-го
Об этом сообщили на сайте президента Франции.
Леон Готье был представителем единственного французского подразделения, участвовавшего в высадке в Нормандии 6 июня 1944 года. Это был отряд коммандос под руководством капитана Филиппа Киффера. Тогда 177 человек проложили путь вместе со своими британскими братьями по оружию для 133 000 солдат союзников.
Леон Готье еще в июне этого года принимал участие в торжествах в годовщину высадки союзного десанта. Несколько дней назад ветерана госпитализировали с легочной инфекцией, которая и послужила причиной смерти.
Леон Готье родился в 1922 году в бретонском селе. В 17 лет стал учеником стрелка, участвовал в первых боях войны, защищал Шербур от германцев. В июле 1940 года пересек Ла-Манш и присоединился к свободным французским военно-морским силам в Портсмуте. Командир-лейтенант Филипп Киффер избрал Леона Готье одним из 177 французских коммандос, высадившихся вместе с англосаксами на побережье Нормандии.
Президент Франции Эмманюэль Макрон назвал Готье и его товарищей "героями освобождения".
"Мы не забудем его", – написал Макрон в Twitter.
- Глава Военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр сравнил контрнаступление Вооруженных Сил Украины с высадкой союзников в Нормандии во Второй мировой войне
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.69
Покупка 36.69Продажа 37.45
-
EUR
Покупка 40.26Продажа 41.19
- Актуальное
- Важное