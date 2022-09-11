В Вознесенске есть прилеты. Ранены гражданские
Около 12:00 воскресенья, 11 сентября 2022 года, россияне ударили ракетами по городу Вознесенск Николаевской области
Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
"Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие", - отметила глава облсовета.
По ее словам, сейчас известно о 2 раненых.
- Перед этим объявлялась воздушная тревога по всей территории Украины и над Днепропетровщиной силами украинской ПВО была сбита российская ракета .
- Кроме того, утром 11 сентября в воздухе обезврежен летающий объект россиян вблизи города Умань Черкасской области .
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