В Вознесенске есть прилеты. Ранены гражданские

Об этом сообщила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

"Прилеты по Вознесенску. По гражданским объектам. К сожалению, есть пострадавшие", - отметила глава облсовета.

По ее словам, сейчас известно о 2 раненых.

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