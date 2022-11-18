Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона, передает Интерфакс-Украина.

"Видим, что уже работают и NASAMS, и IRIS-T на фронте. Ожидаем, что заработает и система Hawk, которую уже готовят к тому, чтобы она стала в боевые порядки Воздушных сил. Таким образом будем усиливать существующую систему ПВО", - сказал Игнат.

В Пентагоне заявили, что системы противовоздушной обороны NASAMS, переданные США Украиной, перехватили 100% ракет, которые Россия направила на нашу страну 15 ноября.

Украина настаивает на необходимости защитить ее воздушным щитом.

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