В Воздушных силах заявили, что ВСУ смогут освоить Patriot за несколько месяцев
Вооруженные силы Украины способны освоить американские зенитные ракетные комплексы Patriot за несколько месяцев. В мирное время обучение должно проходить дольше
Об этом в эфире телемарафона 22 декабря сказал спикер Воздушных сил Юрий Игнат.
"В условиях мирного времени это определенный процесс, наши партнеры относятся к этому очень серьезно, все должно происходить четко по правилам. Но на сегодняшний день, в условиях, в которых оказалась Украина, я думаю, будет ускорен процесс, возможно, до нескольких месяцев" , – сказал он.
Игнат отметил, что ранее ВСУ достаточно успешно освоили системы IRIS-T и NASAMS - всего за несколько недель.
"Они приехали, освоили эти комплексы и успешно выполняют задачи в Украине. Мы видим, что есть у них немало успехов - сбитых российских и ракет, и "шахедов", - рассказал спикер командования Воздушных сил.
- 21 декабря США объявили о решении передать Украине ЗРК Patriot . Известно, что система противовоздушной обороны Patriot способна сбивать крылатые ракеты, баллистические ракеты малого радиуса действия и самолеты на большей высоте, чем ранее переданные Украине системы противовоздушной обороны.
- После заявления США о поставках Украине Patriot немецкая оппозиция обратилась к федеральному правительству с просьбой предоставить Киеву такие системы вооружения.
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