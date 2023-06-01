Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия - мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", - сказал он.

Однако запрет не распространяется на временно оккупированные территории. Там ВСУ имеют право поражать любые объекты любых видов вооружения.

По словам Игната, у России есть ограниченное количество "искандеров", иначе применяла бы их больше.

"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", - отметил представитель ПС.