В Воздушных силах заявили, что Украина не будет бить западным оружием по пунктам дислокации "искандеров" в РФ
Украина не имеет права наносить удары западным оружием по пунктам дислокации оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер", расположенных на территории РФ
Об этом в комментарии Укринформу сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
"Мы не атакуем цели на территории России. Как говорит руководство государства, есть стратегия - мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", - сказал он.
Однако запрет не распространяется на временно оккупированные территории. Там ВСУ имеют право поражать любые объекты любых видов вооружения.
По словам Игната, у России есть ограниченное количество "искандеров", иначе применяла бы их больше.
"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", - отметил представитель ПС.
- 29 мая российская армия атаковала Украину 11 "искандерами" . Все они сбили ПВО.
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