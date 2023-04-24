В Воздушных силах заявили, что средства ПВО не могут покрыть всю территорию Украины

Об этом заявил спикер Командования Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат во время телемарафона.

"Мы в таких реалиях, что не можем сейчас покрыть всю территорию страны средствами ПВО. Patriot поступают, но и С-300, и "Буки" тоже не долговечны. Надо понимать, что эта техника тоже на грани возможностей. Мы постепенно идем по пути замены советского парка техники ЗРК, а мобильно-огневые группы - это то, что удалось сделать и удается наращивать. Даже радиотехническая бригада, которая предназначена больше отслеживать воздушное пространство, в прошлый раз уничтожила из 10 БПЛА половину и именно ночью", - сказал он.

Он отметил, что вооружение, которое применяется против Украины, как ни крути, все новейшее, даже если используются какие-то примитивные средства.

"Все равно нигде такой практики в мире нет. Поэтому украинские защитники и наше производство, которое наращивает обороты, приспосабливается к реалиям современной войны, и производят новейшие средства. Это даже банальные квадрокоптеры, с которых сбрасывают те же гранаты, - это тоже изобретение этой войны" , – добавил Игнат.