В Воздушных силах заявили, что альтернативы истребителям F-16 нет

Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии LIGA.net .

Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона 16 мая сказали, что Украина рассматривает не только F-16, но и другие боевые самолеты в рамках "авиационной коалиции".

Комментируя эти заявления, Игнат сказал, что "не будет никому возражать", добавив, что "на сегодня альтернативы (F-16, – ред.) нет".

"Но на перспективу рассматриваем и F-15, и F-35. Ну это на послевоенный период в составе НАТО", - добавил спикер.