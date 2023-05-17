В Воздушных силах заявили, что альтернативы истребителям F-16 нет
Пока альтернативы истребителям F-16 нет, а на послевоенный период в составе НАТО Украина будет рассматривать боевые самолеты типов F-15 и F-35
Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал в комментарии LIGA.net .
Так, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и заместитель руководителя Офиса президента Игорь Жовква в эфире телемарафона 16 мая сказали, что Украина рассматривает не только F-16, но и другие боевые самолеты в рамках "авиационной коалиции".
Комментируя эти заявления, Игнат сказал, что "не будет никому возражать", добавив, что "на сегодня альтернативы (F-16, – ред.) нет".
"Но на перспективу рассматриваем и F-15, и F-35. Ну это на послевоенный период в составе НАТО", - добавил спикер.
- Ранее в Минобороны говорили, что Киев хочет получить от союзников 40-50 истребителей F-16.
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