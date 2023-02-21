В воздушных силах заверили, что атаки "сотен самолетов" РФ на Киев не будет
Атака сотен российских самолетов на Киев невозможна. Страна надежно защищена современными системами ПВО, так что "легкой прогулки в украинском небе не будет"
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Многие "эксперты" говорят о сотнях, каких-то полчищах самолетов... Ну не будет такого! Так никто не воюет, это не Вторая мировая война. В современной войне применяется высокоточное оружие, ракетное вооружение. Те 40 аэродромов, которые враг использует для взлета авиации, они на разном удалении (от 200 до 700 километров) от украинской границы. Враг использует эти аэродромы в атаках против Украины с первых дней войны", - заявил Игнат.
По его словам, украинская ПВО усилена такими системами как Iris-T и NASAMS, и Украина ждет еще.
"Легкой прогулки в украинском небе никто никому не даст, это же очевидно", - заверил спикер Воздушных сил.
- Украинские защитники начали учения по обороне Киева .
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