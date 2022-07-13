Об этом на брифинге заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

"К сожалению, мы не можем ее уничтожать (российскую авиацию, - ред.) на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли ее достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове, от Беларуси начиная, заканчивая островом Змеиный. Между Змеиным и Севастополем они находятся постоянно, 24/7, в режиме постоянного патрулирования", – рассказал он.

"Мы можем их ( самолеты. - Ред. ) уничтожать только тогда, когда они войдут в зону поражения нашей ПВО. На сегодняшний день те средства, которые мы имеем, это С-300. Дальность поражения этого комплекса до 70 км. Понятно, что эти комплексы стоят на территории Украины и ясно что не на самой границе", - добавил спикер.

По словам Игната, россияне перебазируют самолеты с одного плацдарма на другой, используя все без исключения аэродромы Беларуси.

10 июля мониторинговая группа Белорусский Гаюн сообщила, что российский самолет, активно работавший в начале войны, вернулся в Беларусь.

7 июля заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов заявил, что Беларусь передала аэродром "Зябровка" под полный контроль РФ.

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