В Воздушных Силах ВСУ объяснили, почему украинская ПВО не сбивает российские самолеты над Беларусью
Сбивать российские самолеты в небе Беларуси возможно только в том случае, если самолет войдет в зону поражения украинского ПВО
Об этом на брифинге заявил спикер Командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.
"К сожалению, мы не можем ее уничтожать (российскую авиацию, - ред.) на территории Беларуси. Это слишком далеко, чтобы мы могли ее достать. Российская авиация работает вокруг Украины, в такой подкове, от Беларуси начиная, заканчивая островом Змеиный. Между Змеиным и Севастополем они находятся постоянно, 24/7, в режиме постоянного патрулирования", – рассказал он.
"Мы можем их ( самолеты. - Ред. ) уничтожать только тогда, когда они войдут в зону поражения нашей ПВО. На сегодняшний день те средства, которые мы имеем, это С-300. Дальность поражения этого комплекса до 70 км. Понятно, что эти комплексы стоят на территории Украины и ясно что не на самой границе", - добавил спикер.
По словам Игната, россияне перебазируют самолеты с одного плацдарма на другой, используя все без исключения аэродромы Беларуси.
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