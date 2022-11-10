Об этом пресс-секретарь Воздушных сил Юрий Игнат сообщил в эфире телемарафона, передает LB.UA .

По словам спикера, самым сложным остается Донецкое направление.

"Враг не оставляет попыток атаковать на Донецком направлении. Здесь очень жесткие бои. Привлечено немало авиационных подразделений со стороны противника. Работает и наша авиация. Истребители тоже продолжают наши делать свое дело", – сообщил он.

Игнат предположил, что россияне снизили интенсивность ударов беспилотниками и ракетами, чтобы нарастить запасы и нанести массированный удар.

"А вот собственно когда массированные обстрелы, которых было у нас в октябре четыре – враг несколько месяцев накапливал свои средства", – отметил он.

По его словам, чтобы восполнить потери крылатых ракет, российские заводы работают в три смены. Оккупанты все еще намерены уничтожить критическую инфраструктуру в Украине, подчеркнул Игнат.

По оценкам ГУР Минобороны Россия использовала около 80 процентов своих современных ракет.

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