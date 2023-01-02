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В Воздушных силах ВСУ допускают, что Россия может осуществить очередную массированную ракетную атаку 7 января

2 января, 2023 понедельник
14:57
война с Россией

Российская армия может совершить очередную массированную ракетную атаку по Украине 7 января, когда часть граждан празднует Рождество по юлианскому каледарю

Об этом в эфире телемарафона 2 января сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Мы ожидаем, мы готовимся... Мы же видим, что три дня подряд идут атаки. Как они себе там спланировали, мы пока не знаем. Нам нужно просто готовиться и держать порох сухим, ракеты чтобы были заряжены, люди готовы", – сказал он.

Игнат напомнил, что Россия не отказывается от намерений оккупировать Украину, а не достигая своих целей, атакует мирное население, поэтому ВСУ будут готовиться и отражать все летящие угрозы. Спикер Воздушных сил призвал верить в защитников и поддерживать их.

  • 31 декабря в трех районах Киева раздались взрывы. Также был атакован ряд других регионов Украины.
  • В ночь с 31 декабря на 1 января российские террористы нанесли удары по Киевской области и Киеву. Противовоздушная оборона ликвидировала 32 вражеских объекта.

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