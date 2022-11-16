В воздушных силах уточнили, что РФ во вторник выпустила по Украине 96 ракет

Об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВСУ.

"По уточненной информации, 15 ноября 2022 года оккупанты атаковали Украину 96 крылатыми ракетами воздушного и морского базирования (Х-101, Х-555, "Калибр"), управляемыми авиационными ракетами Х-59, ударными дронами "Shahed-136/131 ", "Орион", "Орлан-10", – рассказали в Воздушных силах.

"Противовоздушной обороной сбито 75 крылатых ракет (Х-101, Х-555, "Калибр"), две управляемые авиационные ракеты Х-59, 10 "Shahed-136/131", один БПЛА "Орион" и один "Орлан-10" , – добавили там.

15 ноября россияне поразили ряд областей Украины. Взрывы раздались в Киеве, Львове, Ровно, Харькове и области, Кривом Роге, Житомире и других городах. Во многих областях работала ПВО, в том числе ракета сбита над Сумщиной.

Из-за обстрелов энергетических объектов по всей Украине были введены аварийные отключения света.

Обломки российской ракеты упали на территорию Польши и убили двух человек.

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