Об этом в эфире телемарафона 17 января сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.

По состоянию на 17 января, по данным ВМС ВСУ, в Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, из которых 5 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.

Игнат напомнил, что Турция контролирует проливы из Черного в Средиземное море согласно конвенции Монтрё. К тому же Турция является членом НАТО.

"Турция четко соблюдает конвенцию Монтре и не пропускает эти корабли дальше через свои проливы", - сказал Игнат.

"То, что у них (россиян, - ред.) есть 72 ракеты в Средиземном море... Я хочу посмотреть, рискнет ли кто-то запустить через страны НАТО какие-то там "калибры". Я думаю, что вряд ли это реально", - добавил. он.

По данным ОК "Юг", Россия держит в Черном море ракетоносители с почти рекордным количеством "калибров" – 44 единицы.

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