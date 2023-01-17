В Воздушных силах Украины объяснили, почему Россия не запускает ракеты из Средиземного моря
Россия не запускает ракеты из Средиземного моря, хотя там расположены ее ракетоносители, из-за позиции Турции, которая не пропускает эти корабли дальше через свои проливы
Об этом в эфире телемарафона 17 января сказал спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
По состоянию на 17 января, по данным ВМС ВСУ, в Средиземном море находятся 9 вражеских кораблей, из которых 5 - носители крылатых ракет "Калибр", общий залп – 72 ракеты.
Игнат напомнил, что Турция контролирует проливы из Черного в Средиземное море согласно конвенции Монтрё. К тому же Турция является членом НАТО.
"Турция четко соблюдает конвенцию Монтре и не пропускает эти корабли дальше через свои проливы", - сказал Игнат.
"То, что у них (россиян, - ред.) есть 72 ракеты в Средиземном море... Я хочу посмотреть, рискнет ли кто-то запустить через страны НАТО какие-то там "калибры". Я думаю, что вряд ли это реально", - добавил. он.
- По данным ОК "Юг", Россия держит в Черном море ракетоносители с почти рекордным количеством "калибров" – 44 единицы.
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