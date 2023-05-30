В Воздушных силах сказали, почему не стоит публиковать фото обломков сбитых ракет
Фотографировать обломки ракет, падающих после сбития силами противовоздушной обороны, не стоит, потому что враг может использовать фото в своих целях
Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Радио Свобода.
"Видим, что снимают обломки ракет, лежащих в пределах Киева. Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение - тот же Patriot, или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе – они это снимают, используют у себя в России и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды", – подчеркнул Игнат.
Он также подчеркнул, что "фото с ракетами лучше заблюрить, потому что это последствия работы ПВО - ракета развивается в воздухе, ведь ее обломки не растворяются в воздухе".
- В понедельник, 29 мая, в Киеве раздались взрывы. На территории города и области работала ПВО, в нескольких районах столицы упали обломки ракет. Россияне атаковали Киевщину "искандерами". Все 11 ракет, летевших на столицу и область, были уничтожены силами ПВО.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.07
Покупка 37.07Продажа 37.59
-
EUR
Покупка 39.98Продажа 40.82
- Актуальное
- Важное