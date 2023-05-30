В Воздушных силах сказали, почему не стоит публиковать фото обломков сбитых ракет

Об этом рассказал спикер Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат, передает Радио Свобода.

"Видим, что снимают обломки ракет, лежащих в пределах Киева. Если эти обломки принадлежат нашим ракетам, если это тем более западное вооружение - тот же Patriot, или ракета NASAMS, то враг понимает, каким видом вооружения мы отработали в том или ином месте. Второе – они это снимают, используют у себя в России и показывают, как "украинские националисты" зенитными ракетами западного образца "ударили" по своим же домам и жителям, используя это в рамках своей пропаганды", – подчеркнул Игнат.

Он также подчеркнул, что "фото с ракетами лучше заблюрить, потому что это последствия работы ПВО - ракета развивается в воздухе, ведь ее обломки не растворяются в воздухе".