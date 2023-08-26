В Воздушных силах рассказали, зачем РФ так часто поднимает самолеты МиГ-31 в небо

Об этом сообщил спикер Воздушных сил Юрий Игнат в телемарафоне.

"Прежде всего, полеты все же связаны с тренировкой летного состава, с выходом в районы пусков, и, таким образом, обучение пилотов – это непрерывный процесс и он продолжается всегда, а тем более в условиях боевых действий они натаскивают их. Плюс воздушные тревоги, которые в Украине постоянно раздражают людей, которые влияют на нашу экономику и на наше психологическое состояние, враг это прекрасно понимает", - заявил Игнат.

По его словам, россияне также поднимают самолеты для того, чтобы проверить украинскую ПВО: "Они поднимаются далеко в тылу России. Я думаю, что тот самый аэродром Саваслейка, им надо, чтобы проверить ПВО, пожалуй, подлетать поближе. Вероятно, ПВО лучше отслеживает самолет Су-24 – это разведчик, который постоянно находится в акваториях обоих морей и с севера, вот он собственно и проводит эту разведку".