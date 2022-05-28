В Воздушных силах рассказали подробности боя украинского МиГ-29 с российским Су-35
27 мая около 14.00 над Херсонщиной истребитель МиГ-29 Воздушных сил ВСУ сбил российский истребитель Су-35
Об этом сообщают в Командовании Воздушных Сил ВСУ.
Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных сил, которые наносили удары по вражеским войскам на Херсонщине. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа окупантов с техникой и живой силой.
На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, его и встретил украинский МиГ-29. Перехваченный радиообмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался.
На Донецком направлении противовоздушная оборона уничтожила еще один БПЛА "Орлан-10".
По итогам суток украинские военные уничтожили самолет Су-35; вертолет Ка-52; БПЛА "Орлан-10" и ротно-тактическую группу.
- Напомним, зенитчики 95 бригады сбили российский Ка-52 в Харьковской области.
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