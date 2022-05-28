В Воздушных силах рассказали подробности боя украинского МиГ-29 с российским Су-35

Об этом сообщают в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Украинский МиГ-29 прикрывал группу самолетов ударной авиации – штурмовики Су-25 Воздушных сил, которые наносили удары по вражеским войскам на Херсонщине. В результате этого авианалета уничтожена ротно-тактическая группа окупантов с техникой и живой силой.

На перехват украинских штурмовиков с аэродрома Бельбек вылетел российский истребитель Су-35. Собственно, его и встретил украинский МиГ-29. Перехваченный радиообмен свидетельствует о том, что российский пилот катапультировался.

На Донецком направлении противовоздушная оборона уничтожила еще один БПЛА "Орлан-10".

По итогам суток украинские военные уничтожили самолет Су-35; вертолет Ка-52; БПЛА "Орлан-10" и ротно-тактическую группу.