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В Воздушных силах рассказали об уникальности уничтоженного в Мачулищах разведывательного самолета А-50

27 февраля, 2023 понедельник
16:36
война с Россией

Повреждение российского самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 на аэродроме Мачулищи – это хорошая новость для Украины, ведь этот разведчик корректировал удары

Об этом в эфире телемарафона 27 февраля сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Для Воздушных сил это хорошая новость. Этот самолет разведывает нашу территорию, проводит радиолокационную разведку, определяет, где находятся наши системы ПВО, отслеживает взлет и посадку, направления движения нашей авиации. Он сопровождает атаки крылатыми ракетами", - рассказал он.

"Это – уникальный самолет. Такие самолеты имеют и наши партнеры. Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такие самолеты, которые тоже обеспечивали бы действия нашей авиации и разведки", - добавил Игнат.

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