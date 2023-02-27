Об этом в эфире телемарафона 27 февраля сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Для Воздушных сил это хорошая новость. Этот самолет разведывает нашу территорию, проводит радиолокационную разведку, определяет, где находятся наши системы ПВО, отслеживает взлет и посадку, направления движения нашей авиации. Он сопровождает атаки крылатыми ракетами", - рассказал он.

"Это – уникальный самолет. Такие самолеты имеют и наши партнеры. Эти самолеты очень важны для ведения боевых действий, и Украина тоже хотела бы иметь такие самолеты, которые тоже обеспечивали бы действия нашей авиации и разведки", - добавил Игнат.

Утром 26 февраля на военном аэродроме Мачулищи возле Минска произошло два взрыва, в результате чего выведен из строя российский разведывательный самолет ДРЛО А-50 .

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