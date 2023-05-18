В Воздушных силах рассказали об особенностях ночной атаки и почему Киев нуждается в большей защите
Минувшей ночью враг не использовал баллистические ракеты для атаки на украинскую столицу. Не запускали россияне и аэробалистические "Кинжалы"
Об этом сообщил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
"Особенность этой атаки то, что не было в этот раз применения баллистических ракет. Именно баллистики, которая была в предыдущий раз. Тогда были и аэробалистические ракеты, а также летевшие по баллистической траектории. На этот раз враг ограничился лишь крылатыми ракетами. Вот таким образом есть сегодня такой успешный результат", - рассказал Игнат.
Он также отметил, что враг атакует столицу чаще всего, поэтому она нуждается в большей защите.
"Мы не можем рассказывать, что и где защищено и какое количество средств ПВО. Но дискуссии безусловно опасны в плане информации. Военное руководство, высшее руководство государства знает где, кого, сколько и чем атакуют. Столько ударов, сколько взял на себя Киев, нужно посчитать. Потому что Киев атакуют чаще всего, а там где бьют чаще всего - нужно больше защиты. Это очевидно и должно быть понятно всем", - отметил Игнат.
- 18 мая силы противовоздушной обороны отразили несколько волн ракетных атак по разным направлениям и уничтожили 29 крылатых ракет.
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