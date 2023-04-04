В Воздушных силах рассказали об опасности применения Россией планирующих бомб
Российская армия начала использовать планирующие бомбы. Их она сбрасывает с самолетов Су-35 и Су-34 на линии разграничения там, где их не может перехватить ПВО
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает. Вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км приблизительное расстояние. Противник применяет 10, 15, до 20 бомб в день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, не входящих в зону поражения нашей ПВО, и это для нас новая такая угроза, на которую нужно оперативно реагировать", - рассказал он.
Но реагировать пока Украине нечем, поэтому ожидает поставок истребителей.
"Потому что чтобы эти самолеты отогнать как можно дальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, такие как Patriot. И, безусловно, хочется нам истребителей, которые могут применять ракеты класса воздуха-воздух на больших расстояниях", - отметил Игнат.
- В ночь на 4 апреля враг атаковал Одесщину, ПВО сбила 14 из 17 "шахедов".
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