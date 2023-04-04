Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Никакого затишья нет. Авиация врага, к сожалению, работает. Вчера не раз говорили в новостях, что начали применять планирующие бомбы, которые могут лететь десятки километров, до 70 км приблизительное расстояние. Противник применяет 10, 15, до 20 бомб в день по всей линии разграничения с самолетов Су-35, Су-34, не входящих в зону поражения нашей ПВО, и это для нас новая такая угроза, на которую нужно оперативно реагировать", - рассказал он.

Но реагировать пока Украине нечем, поэтому ожидает поставок истребителей.

"Потому что чтобы эти самолеты отогнать как можно дальше от наших границ, нам нужны дальнобойные системы и средства ПВО, такие как Patriot. И, безусловно, хочется нам истребителей, которые могут применять ракеты класса воздуха-воздух на больших расстояниях", - отметил Игнат.