В Воздушных силах рассказали, что нужно для старта учений украинских пилотов на западных истребителях
Некоторые страны готовы предоставить площадки для обучения украинских пилотов. Однако для старта учебы нужно определиться с типом самолета, который получат ВСУ
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Об обучении пилотов и о каких-то договоренностях со странами мы слышали в заявлениях разных лидеров стран Европы. О готовности предоставить площадки для обучения пилотов. Эти страны мы знаем. Это Великобритания и другие страны. Готовность есть, вопрос открыт о типе самолета. Когда будет определен этот тип, то обучение пилотов может проходить в разных странах, где этот тип самолета есть на вооружении, где есть учебно-тренировочная база, потому что это не только инструкторы должны быть, это и авиатренажеры", - пояснил он.
- Польша и Словакия могут совместно передать Украине истребители МиГ-29 .
- Ранее два украинских пилота уехали в США для обучения на симуляторах истребителей F-16.
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