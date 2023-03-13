Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Об обучении пилотов и о каких-то договоренностях со странами мы слышали в заявлениях разных лидеров стран Европы. О готовности предоставить площадки для обучения пилотов. Эти страны мы знаем. Это Великобритания и другие страны. Готовность есть, вопрос открыт о типе самолета. Когда будет определен этот тип, то обучение пилотов может проходить в разных странах, где этот тип самолета есть на вооружении, где есть учебно-тренировочная база, потому что это не только инструкторы должны быть, это и авиатренажеры", - пояснил он.