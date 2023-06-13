В Воздушных силах рассказали, чем грозят размещенные в Брянской области ракетные комплексы "Бал"
Силам ПВО будет непросто реагировать на обстрелы из БРК "Бал", которые российские оккупанты, вероятно, доставили в Брянскую область. Скорость полета этих ракет очень высока
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
Этот ракетный комплекс использует противокорабельные ракеты Х-35.
"Конечно, эти ракеты летят довольно быстро, и реагировать на них трудно. Можно влиять какими-то другими средствами, но я думаю, что комплексы, способные перехватывать баллистику, могут с ними справляться. Зенитным комплексам, к сожалению, с ракетами, которые летят более 3,5 тыс. км/ч, будет тяжело", - сказал Игнат.
Уничтожать баллистические ракеты могут установки Patriot и SAMP/T, но у Украины их мало.
Спикер Воздушных сил отметил, что легче уничтожить установки, запускающие эти ракеты, чем сами воздушные цели.
- 12 июня Центр нацпротива сообщил, что российские войска переместили в Брянскую область береговые ракетные комплексы "Бал" , чтобы обстреливать мирные украинские города.
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