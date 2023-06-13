Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

Этот ракетный комплекс использует противокорабельные ракеты Х-35.

"Конечно, эти ракеты летят довольно быстро, и реагировать на них трудно. Можно влиять какими-то другими средствами, но я думаю, что комплексы, способные перехватывать баллистику, могут с ними справляться. Зенитным комплексам, к сожалению, с ракетами, которые летят более 3,5 тыс. км/ч, будет тяжело", - сказал Игнат.

Уничтожать баллистические ракеты могут установки Patriot и SAMP/T, но у Украины их мало.

Спикер Воздушных сил отметил, что легче уничтожить установки, запускающие эти ракеты, чем сами воздушные цели.