В Воздушных силах прокомментировали разрешение Германии передать Украине самолеты МиГ-29
Самолеты советского образца МиГ-29, которые Польша хранит из старых запасов ГДР и которые Германия разрешила передать Украине, помогут ВСУ в выполнении текущих задач
Об этом в эфире телемарафона 14 апреля сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, эти самолеты усилят возможности ВСУ, но не смогут переломить ход войны.
"Это усилит наши способности, способности наших бригад тактической, истребительной авиации, которых в Украине три. Это поможет решить текущие задачи. Но для нашей победы, для преимущества в воздухе нам нужны истребители, о которых сейчас все говорят. Это самолеты F-16 .Хочется получить хорошее современное оружие, которое поможет переломить ход войны", - сказал Игнат.
- 13 апреля Германия разрешила Польше реэкспорт МиГ-29 Украины.
- Ранее Словакия передала Украине первые 4 истребителя МиГ-29 .
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.42
Покупка 37.42Продажа 38.17
-
EUR
Покупка 40.77Продажа 41.53
- Актуальное
- Важное