Об этом в эфире телемарафона 14 апреля сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, эти самолеты усилят возможности ВСУ, но не смогут переломить ход войны.

"Это усилит наши способности, способности наших бригад тактической, истребительной авиации, которых в Украине три. Это поможет решить текущие задачи. Но для нашей победы, для преимущества в воздухе нам нужны истребители, о которых сейчас все говорят. Это самолеты F-16 .Хочется получить хорошее современное оружие, которое поможет переломить ход войны", - сказал Игнат.