В Воздушных силах прокомментировали информацию об использовании Россией ракеты с имитатором ядерной боеголовки
Подтвердить или опровергнуть использование россиянами против Украины крылатой ракеты с имитатором ядерной боеголовки пока нельзя, нужно дождаться выводов специалистов
Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона, передает РБК-Украина.
"Задача Воздушных сил - уничтожить цель. Все, что там дальше, на земле, уже идентифицируется специалистами, которые определяют тип ракеты. Почему и как они это делают? Версий много. Возможно, действительно заканчивается (запас крылатых ракет в РФ, - ред.), а возможно, запускают их как ложные цели. Вопросы есть разные по этому поводу", - объяснил Игнат.
"Подтвердить эту информацию (использовали ли россияне ракету с имитатором ядерной боеголовки, - ред.) должны соответствующие органы, которые собирают остатки ракет. Они их документируют, собирают как вещественные доказательства. Пусть сначала будет озвучено заявление этих людей, которые за это ответственны" , – добавил он.
- Украинская информационно консалтинговая компания, специализирующаяся на обзоре военной техники, Defense Express заявила, что Россия запускает по территории Украины крылатые ракеты с имитатором ядерной боеголовки.
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