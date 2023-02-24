В воздушных силах предупредили, что 24 февраля могут быть "сюрпризы" от РФ
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат предупредил о возможных провокациях РФ в годовщину полномасштабного вторжения: есть угроза "сюрпризов" в этот день
Об этом Юрий Игнат заявил в эфире телемарафона.
"Только начались сутки, которые стали символическими для всех. Ожидаем провокации. Есть угроза, что враг захочет нам сделать определенные "сюрпризы" в этот день", - отметил спикер Воздушных сил.
Но Юрий Игнат подчеркнул: не стоит сидеть и ожидать удара - для россиян очевидно, что Украина подготовилась, поэтому атака может произойти и в другой день, когда-либо.
"Противовоздушные силы Украины окрепли, имеют определенный опыт в отражении атак. И еще происходят определенные усиления от стран-партнеров", - подчеркнул спикер.
- Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк ранее заявила, что в Черном море не зафиксировано на боевом дежурстве российских ракетоносителей.
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