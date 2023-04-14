Об этом в эфире телемарафона 14 апреля сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

По его словам, противник использовал стратегический запас крылатых ракет на объекты критической инфраструктуры Украины. Крылатая ракета Х-50 не новая, ее разработки проводились еще во времена Советского Союза, отметил спикер. Но почему сейчас РФ решила наращивать производство этих ракет, неизвестно.

"Возможно, есть больше ресурсов для изготовления данного типа боеприпасов, возможно, этот процесс дешевле. Но в принципе это ракета такого же типа, как и те, которые Россия применяла против наших объектов. То, что они пытаются их создавать, это они только объявили. Будем надеяться, что в условиях санкций им это будет не так-то просто сделать", - сказал Игнат.

Россияне утверждают, что их крылатая ракета Х-50 может поражать цели на дальности до 1,5 тысячи километров. Изделие представляет собой дозвуковую ракету, которая использует систему наведения стратегической ракеты Х-101, но имеет меньший по размерам планер. Эта ракета длиной в шесть метров и имеет массу около 1600 килограммов. Ее крейсерская скорость полета – 700 километров в час (максимальная – 950). Носителями Х-50 являются бомбардировщики Ту-22М3, а также стратегические Ту-95МС и Ту-160.