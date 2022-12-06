Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал во время онлайн-брифинга.

По его словам, это можно предположить из-за того, что россияне уже несколько недель не запускали по территории Украины боевые дроны.

"Уже несколько недель не замечено использование БПЛА ударного типа - дронов-камикадзе типа "Shahed". Есть разные мнения, факторы и признаки, что, вероятно, все-таки та первая партия, которую получили оккупанты, закончилась физически", - сказал Игнат.

Он отметил, что иногда спрашивают, влияют ли погодные условия на запуск дронов-камикадзе.

"Отчасти так. Погода влияет на все типы летательных аппаратов... Но ведь не каждый день нет летной погоды, но уже примерно три недели они их не используют. Поэтому признаки говорят о том, что, возможно, эта первая партия у них завершилась", - подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

По его словам, неизвестно, намерен ли Иран поставить России следующую партию вооружения.

5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях.

Вместе с тем, украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет.

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