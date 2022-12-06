В Воздушных силах предположили, что у россиян закончилась первая партия иранских дронов "Shahed-136"
Вероятно, у российской армии закончилась первая партия иранских боевых беспилотников "Shahed-136"
Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал во время онлайн-брифинга.
По его словам, это можно предположить из-за того, что россияне уже несколько недель не запускали по территории Украины боевые дроны.
"Уже несколько недель не замечено использование БПЛА ударного типа - дронов-камикадзе типа "Shahed". Есть разные мнения, факторы и признаки, что, вероятно, все-таки та первая партия, которую получили оккупанты, закончилась физически", - сказал Игнат.
Он отметил, что иногда спрашивают, влияют ли погодные условия на запуск дронов-камикадзе.
"Отчасти так. Погода влияет на все типы летательных аппаратов... Но ведь не каждый день нет летной погоды, но уже примерно три недели они их не используют. Поэтому признаки говорят о том, что, возможно, эта первая партия у них завершилась", - подчеркнул спикер командования Воздушных сил.
По его словам, неизвестно, намерен ли Иран поставить России следующую партию вооружения.
- 5 декабря Россия массово обстреляла территорию Украины. Несколько ракет попали в объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Винницкой, Одесской областях.
- Вместе с тем, украинская ПВО в понедельник сбила более 60 российских ракет.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.65
Покупка 39.65Продажа 40.32
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.92
- Актуальное
- Важное