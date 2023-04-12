В воздушных силах предполагают, что за штурвал F-16 в Украине могут сесть иностранцы
За штурвал американских функциональных истребителей F-16 могут сесть иностранцы. Но сначала Украина должна получить эти самолеты от международных партнеров
Об этом в эфире телемарафона 12 апреля сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
По его словам, в первую очередь ВСУ ожидают решения от союзников по передаче Украине F-16. Когда такая передача состоится, тогда можно будет говорить о том, кто будет управлять этими самолетами.
"Параллельно стартует подготовка и инженеров, и авиаторов. И, безусловно, отвечая на ваш вопрос, смогут ли иностранцы (служить в авиации ВСУ, – ред.) – они уже публично заявляют, что готовы. У нас есть процедура соответствующая, где граждане иностранных государств могут стать военнослужащими ВСУ.Воздушные силы являются частью ВСУ, авиация является частью Воздушных сил, так что если танкист, артиллерист может, почему бы не делать это с пилотами?" - сказал Игнат, отвечая на вопросы ведущих.
- Ранее Игнат объяснял, почему Украина нуждается именно в истребителях F-16 .
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