Об этом Олещук сообщил в telegram .

По его словам, ракета "Кинжал" была сбита с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.

"Приветствую украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - написал Олещук.

Он также призвал не обнародовать информацию о работе противовоздушной обороны.

"Не нужно бежать, как говорят в Украине, впереди отца в ад, заблаговременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг. Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили Все свое время", - пояснил Олещук.