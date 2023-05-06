В Воздушных силах подтвердили, что впервые сбили российскую ракету "Кинжал"
Командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук подтвердил, что украинские военные впервые сбили российскую ракету "Кинжал"
Об этом Олещук сообщил в telegram .
По его словам, ракета "Кинжал" была сбита с помощью зенитно-ракетного комплекса Patriot.
"Приветствую украинский народ с историческим событием! Да, мы сбили "не имеющий аналогов" "Кинжал"! Произошло это во время ночной атаки 4 мая в небе Киевщины. Ракету Х-47 выпустил МиГ-31К с территории России", - написал Олещук.
Он также призвал не обнародовать информацию о работе противовоздушной обороны.
"Не нужно бежать, как говорят в Украине, впереди отца в ад, заблаговременно обнародовать информацию, которой может воспользоваться враг. Мы будем обязательно сообщать что, где, чем, и когда сбили Все свое время", - пояснил Олещук.
- 5 мая стало известно, что около 02:40 4 мая в небе над Киевом ВСУ впервые успешно перехватили российскую "гиперзвуковую" ракету Х-47 "Кинжал".
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.28
Покупка 37.28Продажа 37.87
-
EUR
Покупка 40.88Продажа 41.81
- Актуальное
- Важное