Об этом он сказал в эфире телемарафона 16 января.

"В настоящее время это вообще нереалистичный сценарий... Тогда (24 февраля 2022 года, - ред.) врагу это не удалось, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так в столицу и высадить десант из Ил-76 не удастся никоим образом. Думаю , что и до границы не удастся долететь", - сказал Игнат.

По его словам, ситуация сейчас отличается от 24 февраля, когда оккупанты совершили дерзкое неожиданное нападение на окраины Киева. Сейчас наши защитники готовы достойно встретить врага, подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

9 января 2023 года дипломат Роман Бессмертный в эфире Еспресо выразил мнение, что РФ предположительно попытается повторить наступление из Беларуси на Киевщину и Житомирщину.

24 февраля 2022 года украинские защитники уничтожили российский десант , пытавшийся захватить Гостомель.

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