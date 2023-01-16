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В Воздушных силах оценили вероятность высадки российского десанта в Киеве

16 января, 2023 понедельник
12:48
война с Россией

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал нереалистичным сценарий высадки российского десанта в Киеве или где угодно на территории Украины

Об этом он сказал в эфире телемарафона 16 января.

"В настоящее время это вообще нереалистичный сценарий... Тогда (24 февраля 2022 года, - ред.) врагу это не удалось, не удастся и сейчас. Потому что пролететь просто так в столицу и высадить десант из Ил-76 не удастся никоим образом. Думаю , что и до границы не удастся долететь", - сказал Игнат.

По его словам, ситуация сейчас отличается от 24 февраля, когда оккупанты совершили дерзкое неожиданное нападение на окраины Киева. Сейчас наши защитники готовы достойно встретить врага, подчеркнул спикер командования Воздушных сил.

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