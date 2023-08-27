В Воздушных силах оценили, сколько может занять расследование авиакатастрофы на Житомирщине
Сроки расследования дела о столкновении учебно-боевых самолетов Л-39 в Житомирской области, в котором погибли три украинских пилота, пока неизвестны - оно может длиться до полугода
Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
По его словам, два учебно-боевых самолета L-39, столкнувшихся на Житомирщине, выполняли боевую задачу, определенную руководством бригады. К сожалению, завершить задачу не удалось.
"Воздушные силы предоставили все материалы, чтобы выяснить, что произошло, и чтобы в дальнейшем избежать таких ужасающих событий", - подчеркнул представитель ПС.
Игнат добавил, что сроки проведения расследования пока не известны.
Обычно у нас есть специальная лаборатория, где есть узконаправленные специалисты, которые по цепочке раскладывают каждую деталь самолета, чтобы выяснить, что произошло. . Разные сроки бывают, даже до полугода затягивается расследование, есть такие примеры", - пояснил Игнат.
Он добавил, что сейчас мы должны достойно почтить память погибших в этой трагедии.
Авиакатастрофа на Житомирщине и гибель трех украинских пилотов
В пятницу, 25 августа, в Житомирской области во время полета в небе столкнулись два учебно-боевых самолета модели Л-39, в результате чего погибли три пилота Воздушных сил ВСУ.
В пресс-службе Воздушных сил ВСУ подтвердили смерть трех украинских пилотов, отметив, что экипажи двух учебно-боевых самолетов L-39 столкнулись в небе во время выполнения боевого задания. Там выразили соболезнования родным и добавили, что среди погибших был пилот 40-й бригады тактической авиации на позывной JUICE.
Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал , что погибший в авиакатастрофе пилот Андрей Пильщиков грезил самолетами F-16 в украинском небе. Он указал. что год назад в США погибший пилот встречался с американскими чиновниками, рассказывал о срочных нуждах украинских Воздушных сил, коммуникировал с калифорнийскими пилотами, был главным двигателем адвокационной группы по продвижению многих решений по F-16.
Впоследствии бригада тактической авиации Василькова сообщила , что в результате авиакатастрофы на Житомирщине погибли еще два боевых пилота - Вячеслав Минка и Сергей Проказин.
Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении 26 августа подчеркнул , что Украина никогда не забудет каждого, кто защищал украинское свободное небо.
Как информировала пресс-служба Офиса генпрокурора, по факту авиакатастрофы открыли уголовное производство, которое предварительно квалифицировали по статье нарушения правил полетов или подготовки к ним. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
В Государственном бюро расследований подчеркнули , что проведут тщательную проверку для установления причин трагедии. В частности, особое внимание будет уделено изучению технического состояния самолетов, соблюдению правил подготовки к полетам. Профильные специалисты проведут тщательную диагностику "черных ящиков".
Вечером 26 августа собратья погибших на Житомирщине пилотов провели церемонию прощания. Американские летчики сжигают пианино в память о погибших пилотах, эта традиция существует со времен Второй мировой войны.
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