Об этом пресс-секретарь командования Воздушных сил Юрий Игнат сказал в эфире телемарафона 7 марта.

"Они (партнеры, - ред.) хотят понять уровень подготовки украинских пилотов, поскольку философия управления советской техникой несколько иная, чем философия управления западной техникой. Приводил пример, даже ручка управления самолетов советских, истребителей, находится посередине, там (в западных самолетах, - ред.) находится сбоку. Бортовое оборудование, которое нужно тоже понять, как оно работает", - объяснил он.

Игнат добавил, что два украинских пилота, поехавших в США , дадут представление о том, сколько времени понадобится на обучение.

Спикер Воздушных сил отметил, что обучение для овладения западными самолетами должны пройти не только украинские пилоты, но и военные инженеры, обеспечивающие работу авиации.