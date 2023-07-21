Об этом в интервью РБК-Украина рассказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Основными сбивающими средствами остаются зенитные ракетные подразделения, которые расположены вблизи населенных пунктов, вблизи объектов, и они более локально защищают их, а не, как говорится, в полях", – сказал он.

По его словам, российская пропаганда пытается навязать людям мнение, что обломки ракет и дронов летят им на голову, потому что Силы обороны специально размещают ПВО в городах.

Игнат подчеркнул, что ПВО расположена на таком расстоянии от города, насколько это возможно.

"Военное руководство приняло такое решение о максимальной защите именно мегаполисов и важных объектов с тем количеством средств, которое мы имеем на сегодняшний день", - сказал спикер.

"Решить этот вопрос может F-16, который способен уже в полях, как говорится, между областями перехватывать враждебные цели, а возможно даже и на границе с Украиной", - добавил он.