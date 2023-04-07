В Воздушных силах объяснили, что нужно для удачного контрнаступления ВСУ
Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации достаточно сложно, поэтому Украина нуждается в современных западных истребителях
Об этом на брифинге 7 апреля сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации – это довольно сложно, мягко говоря", - заявил он.
По его словам, Украина получает системы ПВО Patriot и Samp-T уже с обученными экипажами, и "это усугубит наше преимущество в определенных регионах". Однако ВСУ нуждаются также в современных многоцелевых самолетах поколения 4+, прежде всего F-16.
- Бригадный генерал ВСУ Сергей Голубцов ранее отмечал , что программу обучения украинских пилотов на истребителях F-16 могут сократить.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.21
Покупка 37.21Продажа 38.06
-
EUR
Покупка 40.27Продажа 41.16
- Актуальное
- Важное