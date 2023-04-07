В Воздушных силах объяснили, что нужно для удачного контрнаступления ВСУ

Об этом на брифинге 7 апреля сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"Чтобы наступление было успешным, нужно завоевать прежде всего преимущество в воздухе. Без преимущества в воздухе совершать наступательные действия под огнем вражеской авиации – это довольно сложно, мягко говоря", - заявил он.

По его словам, Украина получает системы ПВО Patriot и Samp-T уже с обученными экипажами, и "это усугубит наше преимущество в определенных регионах". Однако ВСУ нуждаются также в современных многоцелевых самолетах поколения 4+, прежде всего F-16.