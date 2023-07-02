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В Воздушных силах не исключают, что Иран может поставлять России беспилотники Mohajer-6

2 июля, 2023 воскресенье
12:37
Война с Россией

Россия может получить от Ирана не только дроны "шахед", но и беспилотники Mohajer-6, поскольку сотрудничество между странами продолжается

Об этом в эфире телемарафона заявил спикер Воздушных сил Юрий Игнат.

Он отметил, что уже ни для кого не секрет, что Россия постоянно получает от Ирана ударные БПЛА. На это указывают регулярные перелеты военно-транспортных самолетов из Тегерана в Москву. Также их доставляют, вероятно, морским путем, а именно Каспийским морем. Принимают же грузы в портах Махачкала и Астрахань.

По словам Игната, вопрос в том, какой объем Иран готов и дальше предоставлять России. Также вопрос заключается в том, сможет ли государство-агрессор изготавливать дроны самостоятельно или на территориях других стран.

"Но, в конце концов, сотрудничество Ирана и Москвы продолжается. Не только "шахеды", возможно, и другие типы БПЛА снова будут доставляться на территорию государства-оккупанта, скажем, такие как Mohajer-6 и другие", - отметил Игнат.

  • В ночь с 1 на 2 июля российские террористы атаковали беспилотниками территорию Украины. В результате падения обломков в Киевской области повреждены три дома и ранения получил один человек. Также в Николаевской и Запорожской области сработало ПВО.
Мир
Россия
Иран
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