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В Воздушных силах допустили, какими типами ракет РФ могла обстрелять Павлоград

2 мая, 2023 вторник
14:50
Война с Россией

Российские войска в ночь на 1 мая нанесли два удара по Павлограду Днепропетровской области. Возможно, оккупанты применили баллистическую ракету

Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"По Павлограду было двух ударов: сначала, еще в полночь, был, вероятно, с применением баллистических ракет, а дальше удар ракетой с самолетов стратегической авиации – это Х-101 очевидно. Есть еще ракеты Х-555, но это однотипная ракета воздушного базирования" , – сказал он.

"Чтобы установить тип ракеты, нужно иметь ее обломки", – добавил Игнат.

  • В ночь на 1 мая русская армия атаковала Павлоград ракетами.
  • 2 мая стало известно, что пятеро детей, пострадавших из-за российского ракетного удара по Павлограду, лечатся амбулаторно. Их состояние удовлетворительное.
Новости
Днепропетровщина
Павлоград
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