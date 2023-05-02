Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.

"По Павлограду было двух ударов: сначала, еще в полночь, был, вероятно, с применением баллистических ракет, а дальше удар ракетой с самолетов стратегической авиации – это Х-101 очевидно. Есть еще ракеты Х-555, но это однотипная ракета воздушного базирования" , – сказал он.

"Чтобы установить тип ракеты, нужно иметь ее обломки", – добавил Игнат.