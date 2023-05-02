В Воздушных силах допустили, какими типами ракет РФ могла обстрелять Павлоград
Российские войска в ночь на 1 мая нанесли два удара по Павлограду Днепропетровской области. Возможно, оккупанты применили баллистическую ракету
Об этом в эфире телемарафона сказал спикер командования Воздушных сил Юрий Игнат.
"По Павлограду было двух ударов: сначала, еще в полночь, был, вероятно, с применением баллистических ракет, а дальше удар ракетой с самолетов стратегической авиации – это Х-101 очевидно. Есть еще ракеты Х-555, но это однотипная ракета воздушного базирования" , – сказал он.
"Чтобы установить тип ракеты, нужно иметь ее обломки", – добавил Игнат.
- В ночь на 1 мая русская армия атаковала Павлоград ракетами.
- 2 мая стало известно, что пятеро детей, пострадавших из-за российского ракетного удара по Павлограду, лечатся амбулаторно. Их состояние удовлетворительное.
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