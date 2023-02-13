В воздушном пространстве США зафиксировали еще один неизвестный объект, его уже сбили
Американские военные зафиксировали очередной летучий объект в воздушном пространстве США на границе с Канадой
Об этом сообщил конгрессмен Джек Бергман.
"Сбили еще один объект над озером Гурон. Я высоко оцениваю решительные действия лётчиков-истребителей", - отметил политик.
Вместе с тем конгрессмен добавил, что американская общественность заслуживает получить больше информации о появлении неизвестных объектов в воздушном пространстве США в последнее время.
В Пентагоне заявили, что сбитый над США неизвестный объект представлял угрозу из-за потенциальных возможностей наблюдения. По приказу президента Джо Байдена американский истребитель F-16 сбил неизвестный объект над озером Гурон, выпустив ракету AIM9x.
"Его (объекта, - ред.) траектория и высота вызвали беспокойство, в частности то, что он может представлять опасность для гражданской авиации. Место, выбранное для этого ущерба, дало нам возможность избежать столкновения с людьми на земле, повысив шансы на поиск обломков", - отметили в минобороны США.
В ведомстве отметили, что Командование аэрокосмической обороны Северной Америки обнаружило объект и продолжило его визуальное и радиолокационное отслеживание.
"Мы не оценивали это как военную угрозу, но оценивали как угрозу безопасности полета и угрозу из-за его потенциальных возможностей наблюдения. Теперь мы будем работать над восстановлением объекта, чтобы узнать больше", - добавили в Пентагоне.
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