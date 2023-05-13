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В воздушное пространство Польши залетел разведывательный аэростат из Беларуси

13 мая, 2023 суббота
12:22
Мир

В польском воздушном пространстве зафиксировали объект, залетевший со стороны Беларуси – вероятно, это воздушный шар для наблюдения

Об этом сообщило министерство обороны в субботу, 13 мая, утром.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве влетевшего со стороны Беларуси объекта. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рыпина", - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что оперативным командующим было принято решение о привлечении к поиску объекта дежурных сил территориальной обороны.

  • 12 мая сообщалось, что минобороны Беларуси заявило о нападении на группу военнослужащих, участвующих в усилении государственной границы. Нападавший задержан.
Польша
Белорусь
Военные новости
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