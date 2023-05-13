В воздушное пространство Польши залетел разведывательный аэростат из Беларуси

Об этом сообщило министерство обороны в субботу, 13 мая, утром.

"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве влетевшего со стороны Беларуси объекта. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рыпина", - сообщили в ведомстве.

В министерстве добавили, что оперативным командующим было принято решение о привлечении к поиску объекта дежурных сил территориальной обороны.