В воздушное пространство Польши залетел разведывательный аэростат из Беларуси
В польском воздушном пространстве зафиксировали объект, залетевший со стороны Беларуси – вероятно, это воздушный шар для наблюдения
Об этом сообщило министерство обороны в субботу, 13 мая, утром.
"Центр воздушных операций зафиксировал появление в польском воздушном пространстве влетевшего со стороны Беларуси объекта. Это, вероятно, наблюдательный аэростат. Радиолокационный контакт был потерян вблизи Рыпина", - сообщили в ведомстве.
В министерстве добавили, что оперативным командующим было принято решение о привлечении к поиску объекта дежурных сил территориальной обороны.
- 12 мая сообщалось, что минобороны Беларуси заявило о нападении на группу военнослужащих, участвующих в усилении государственной границы. Нападавший задержан.
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