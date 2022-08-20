Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.

По его словам, ближайшие дни будут важными для Украины.

"Впереди – День нашего Флага, День нашей Независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины. Впереди – Крымская платформа, в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", - сказал он.

Зеленский добавил, что запланированы важные переговоры и визиты настоящих друзей Украины.

"Впереди знаковый рубеж – полгода этого полномасштабного вторжения. Войны, которая изменила все и для Украины, и для Европы, и для мира. Конечно, еще будет время сказать об этом. И сказать подробно. Но давайте все-таки сегодня задумаемся, посмотрим, оценим, какой путь мы прошли. Сколько всего удалось изменить - того, о чем почти все в мире думали, что невозможно изменить. Сколько всего удалось отстоять, вырвать у российской армии, о которой десятилетиями думали, что она якобы непобедимая", - отметил президент.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы 23 августа.

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