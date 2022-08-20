В воздухе Крыма ощущается, что оккупация там временная, - Зеленский
Владимир Зеленский сказал, что саммит Крымской платформы в этом году будет особенным, а в Крыму уже чувствуется, что оккупация временная
Об этом он рассказал во время вечернего видеообращения.
По его словам, ближайшие дни будут важными для Украины.
"Впереди – День нашего Флага, День нашей Независимости. Впереди – чествование ветеранов войны за свободу Украины. Впереди – Крымская платформа, в этом году действительно особенная. В этом году буквально в воздухе Крыма чувствуется, что оккупация там временная, а Украина возвращается", - сказал он.
Зеленский добавил, что запланированы важные переговоры и визиты настоящих друзей Украины.
"Впереди знаковый рубеж – полгода этого полномасштабного вторжения. Войны, которая изменила все и для Украины, и для Европы, и для мира. Конечно, еще будет время сказать об этом. И сказать подробно. Но давайте все-таки сегодня задумаемся, посмотрим, оценим, какой путь мы прошли. Сколько всего удалось изменить - того, о чем почти все в мире думали, что невозможно изменить. Сколько всего удалось отстоять, вырвать у российской армии, о которой десятилетиями думали, что она якобы непобедимая", - отметил президент.
- Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг примет участие во втором саммите Крымской платформы 23 августа.
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