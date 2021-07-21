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В ВОЗ заявили, что в мире может появиться более опасный штамм коронавируса, чем "Дельта"

21 июля, 2021 среда
08:57
Мир ВООЗ

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус рассказал, что в мире может появиться штамм коронавируса, который научится "обходить вакцины"

Об этом сообщает " НВ ".

"Появляются другие варианты, которые есть даже потенциально более опасными, чем вариант дельта, который приводит сейчас к разрушающим последствиям", - сказал глава ВОЗ.

Гебрейесус заметил, что в мире может появиться опасный штамм коронавируса. А также чем больше будет появляться новых штаммов, тем выше вероятность, что один из них научится "обходить вакцины".

По словам главы ВОЗ, пандемии можно остановить, только если вакцинировать достаточное количество населения. До конца текущего года должны быть привиты 40% жителей каждой страны, а к середине следующего - минимум 70%.

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