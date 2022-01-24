В ВОЗ заявили, что новые штаммы коронавируса могут быть еще более заразными

Об этом передает 24 канал .

Она считает реальным появление в будущем новых штаммов кронавируса. Пока ничего неизвестно об их свойствах.

"Можно быть уверенными в том, что они будут более заразны, поскольку каждый последующий штамм пытается превзойти предыдущий", - отметила Керкхове.

По ее словам, необходимо уменьшить риск появления новых вариантов заболевания, чтобы предотвратить тяжелые последствия. Нельзя допустить перегрузки системы здравоохранения.

Экспертша добавила, что некоторые инфицированные коронавирусом имеют долгосрочные последствия. Специалисты до сих пор не изучили их.



Как сообщалось ранее, случаи заражения штаммом коронавируса "Омикрон" зафиксировали в девяти регионах Украины. Впоследствии новый штамм коронавируса "Омикрон" был зафиксирован в Ивано-Франковской области, он циркулирует вместе с доминантным штаммом "Дельта".

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