Об этом на брифинге 21 ноября заявил доктор Ярно Хабихт, представитель Всемирной организации здравоохранения в Украине, передает Общественное.

По словам чиновника, проблема усложняется в оккупированных Россией регионах Украины, где необходимые лекарства не может получить каждый третий человек. Он добавил, что зимний сезон, особенно снег, который уже наблюдался в некоторых частях Украины, станет серьезной проблемой для системы здравоохранения.

По словам представителя ВОЗ, постоянные атаки на инфраструктуру здравоохранения в Украине также отразились на доступности медицинских услуг, таких как лекарства, вакцины против COVID-19 и оборудование в отделениях интенсивной терапии больниц.

"Я бы сказал, что учитывая, что 50% гражданской энергетической инфраструктуры повреждено или разрушено в момент наступления суровой зимы, когда температура может упасть до минус 20 градусов, это следует рассматривать как наибольшее нападение на здравоохранение на территории Европы со времен Второй мировой войны", — заявил на том же брифинге региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.

Напомним, согласно заключению ВОЗ (Всемирная организация здравоохранения), еще 2-3 миллиона украинцев покинут свои дома в поисках тепла и безопасности