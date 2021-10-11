В ВОЗ рекомендовали третью COVID-прививку людям с ослабленным иммунитетом
Специалисты Всемирной организации здравоохранения рекомендуют дополнительное COVID-прививки для людей с ослабленным иммунитетом
Об этом пишет The Straits Times .
Как отмечается, стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ рекомендует лицам с ослабленным иммунитетом получить дополнительную прививку против коронавируса. Они имеют высокий риск тяжелого течения заболевания.
Специалисты сообщают, что здоровье лиц с ослабленным иммунитетом реже реагирует адекватно на вакцинацию после полного курса и имеет высокий риск осложнений во время тяжелого течения коронавируса.
Так, лицам старше 60 лет, прошедшим полный курс вакцинации препаратами Sinovac и Sinopharm - следует прививаться дополнительной дозой тех же вакцин.
Отмечается, что странам, в первую очередь, необходимо сосредоточиться на том, чтобы увеличить число полностью вакцинированных лиц с ослабленным иммунитетом и уже потом - вводить бустерные прививки.
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