В ВОЗ рекомендовали третью COVID-прививку людям с ослабленным иммунитетом

Об этом пишет The Straits Times .

Как отмечается, стратегическая консультативная группа экспертов по иммунизации ВОЗ рекомендует лицам с ослабленным иммунитетом получить дополнительную прививку против коронавируса. Они имеют высокий риск тяжелого течения заболевания.

Специалисты сообщают, что здоровье лиц с ослабленным иммунитетом реже реагирует адекватно на вакцинацию после полного курса и имеет высокий риск осложнений во время тяжелого течения коронавируса.

Так, лицам старше 60 лет, прошедшим полный курс вакцинации препаратами Sinovac и Sinopharm - следует прививаться дополнительной дозой тех же вакцин.

Отмечается, что странам, в первую очередь, необходимо сосредоточиться на том, чтобы увеличить число полностью вакцинированных лиц с ослабленным иммунитетом и уже потом - вводить бустерные прививки.

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